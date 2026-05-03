В аэропорту Петрозаводска приземлился первый самолет из Минска

Сегодня, 3 мая, в аэропорту Петрозаводска встретили первый международный рейс из Минска, сообщил вице-премьер по развитию инфраструктуры Карелии Виктор Россыпнов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что рейсы будут еженедельными по воскресеньям: вылет из Минска в 10:20, из Петрозаводска — в 13:30. Время в пути — всего 1 час 40 минут. Стоимость, в зависимости от времени приобретения, составит порядка 13 тысяч рублей.

По информации Россыпнова, при росте пассажиропотока авиакомпания рассмотрит вопрос увеличения частоты полетов.