Астрологи сулят денежные поступления пяти знакам

У всех знаков зодиака жизненный потенциал сейчас зашкаливает, так что общение с окружающими пойдёт на ура! Вы будете в центре внимания везде, где появитесь. Начало недели посвятите переговорам и рабочим контактам. Вы неотразимы, остроумны, а ваш оптимизм сделает вас королём компании. С близкими — полная гармония. Но переходить на другую работу не спешите: сейчас не время для резких перемен. А если всё же новый проект на прицеле — получите поддержку авторитетных коллег, и вперёд к победам!

Источник: gadalkindom.ru

Овны, сейчас самое время для разговора с начальством — он принесет плоды, а там и до повышения или прибавки недалеко! Деловые предложения смело берите в работу, они реально выгодные. И не забудьте про шопинг: купите что-то классное, пора себя порадовать!

Тельцы, неделя сложится как по маслу: любые задачи решатся на ура, а общение с партнерами принесёт приятные плоды. Это отличное время, чтобы наконец достичь давних целей — проекты принесут прибыль и заложат базу для большого успеха. Действуйте!

Близнецы, у вас есть шанс с лёгкостью взять то, что раньше казалось невозможным. Настроение — огонь, вы готовы сворачивать горы! Сейчас идеальный момент, чтобы заложить фундамент будущих финансовых побед. Вы полны сил — посвятите эту неделю борьбе за свои интересы!

Раки, наступил материально стабильный период: потерь не ждите, а вот денежки из неожиданных источников вполне могут поступить. Отличное время для смелых решений — карьерный рост вполне реален. Ваш внутренний потенциал сейчас на пике. И уделите время своим детям — это принесёт много радости.

Львы, наступил отличный период для старта новых дел. Вас ждут приятные знакомства и деловые контакты, которые потом окажутся очень полезными. Удачное время для покупок и всего, что связано с торговлей. Косметические процедуры и романтическое свидание обещают быть просто бомбическими!

Девы, забудьте про стеснительность и неуверенность — бросайте вызов судьбе, и она вас услышит! Всё, за что вы сейчас возьмётесь, закончится успехом. Благодаря смелости вы сможете ухватить проект, который принесёт хорошие деньги. А ещё проведите время на природе в кругу близких.

Весы, сейчас самое время для серьёзных планов: вложения капитала и покупка недвижимости будут очень удачными. Если давно мечтали о доме или даче — пора действовать! Ваша сексуальная энергия бьёт ключом. Перед вами откроются все перспективы для нового дела или собственного бизнеса.

Скорпионы, отношения в семье заметно наладятся, и вы почувствуете себя более значимыми. Серьёзно проанализируйте реальное положение дел, чтобы избежать лишних трат. Проводите больше времени в кругу семьи, это принесёт тепло, уют и душевный покой.

Стрельцы, ваш жизненный потенциал взлетел так высоко, что никто не сможет вам противостоять! Вы будете притягивать классных людей, вызывать симпатию и получать помощь. Все дела будут даваться легко, денежные проблемы обойдут стороной. Возможно заслуженное вознаграждение. И отличный период для новых романтических отношений!

Козероги, соберите всю свою силу в кулак — если аргументировать позицию, руководство обязательно прислушается. Покажите, кто в доме хозяин, но с любовью, без перегибов. Наладьте связи с влиятельными людьми в первой половине недели — это пригодится для решения финансовых вопросов.

Водолеи, наступил хороший период для покупок, особенно не экономьте на себе любимых: кафе, театр, новая причёска — всё в радость. Интуиция подскажет, где разумный предел. Вас ждут приятные сюрпризы и подарки от близких. Переговоры приведут к отличным результатам — только не спугните удачу своим скепсисом!

Рыбы, неделя сулит продвижение по службе и денежные поступления. Отличный период для планирования. Ваша работоспособность принесёт плоды, а порядочность укрепит отношения с коллегами. Творческие способности помогут решить нестандартные задачи. Вы станете душой компании — весёлым и эрудированным собеседником, которого все обожают!

