Популярные сорта черного чая провоцируют проблемы с обменом веществ

Популярные сорта черного чая, включая «Английский завтрак» и «Эрл Грей», часто содержат повышенные уровни токсичных соединений фтора, которые при регулярном употреблении могут оказывать пагубное воздействие на организм. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию Newby Teas, которая участвовала в исследовании международной лаборатории Eurofins Analytical Services.

При избыточном поступлении фторидов в организм человека они могут оказывать токсическое действие. Длительное превышение нормы вызывает нарушения работы щитовидной железы и обмена веществ, появляются проблемы с зубами и костной тканью.

По словам экспертов, недорогие сорта чая, изготовленные из более грубого сырья, как правило, содержат больше фторидов.

Сообщается, что в рамках исследования было проанализировано 87 образцов черного и зеленого чая из Европы, Азии и США. Максимальный уровень содержания фторидов достигал 4,6 мг/л. Этот показатель полностью восполняет или превышает нормы суточного потребления фтора (три-четыре мг для взрослых), установленные Всемирной организацией здравоохранения.

По данным источника, наиболее высокие показатели были выявлены в популярных смешанных видах черного чая — «Английском завтраке» и «Эрл Грее».