Дрон ВСУ нарушил воздушное пространство Финляндии

Украинский беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии в Виролахти, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Yle.

Уточняется, что власти страны обеспокоены фактом нарушения воздушного пространства. Модель дрона пока не установлена.

Инцидент с украинским дроном 3 мая стал уже пятым за эту весну в Финляндии. Перед этим все устройства, замеченные в воздушном пространстве страны, упали на землю.

Ранее сообщалось, что финны оставили в парке Хельсинки горы мусора и грязи после 1 мая.