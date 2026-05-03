Военные мемориалы привели в порядок в разных районах Карелии

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне представители Следственного комитета Карелии совместно с активистами провели субботники на мемориальных комплексах в Петрозаводске и Сортавальском округе.

В карельской столице сотрудницы ведомства и участники поискового отряда «Балтийский щит» обновили лакокрасочное покрытие на мемориальных скамьях и очистили от листвы и мусора территорию у памятника советским воинам, павшим при обороне города Петрозаводска в сентябре 1941 года, сообщили в паблике следкома Карелии.

Мемориал расположен в 900 метрах от пересечения Вытегорского шоссе и проезда Тидена и был возведён в 2015 году по инициативе сотрудников следственного управления. В этом месте в сентябре 1941 года шли ожесточённые бои. Именно здесь были найдены останки 14 бойцов, принявших 29–30 сентября неравный бой с превосходящими силами финской армии.

В Сортавальском округе сотрудники ведомства и воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, убрались на территории памятного знака «Воинам 402-го Краснознаменного полка 168-й стрелковой дивизии, погибшим в июле 1941 года». Он был установлен в 2005 году членами поискового отряда «Ладога» в память о советских воинах, павших в ходе ожесточенных боев, происходивших на данном участке местности в начальный период Великой Отечественной войны.

Ранее в Олонецком и Пряжинском районах Карелии обнаружили останки двух красноармейцев.