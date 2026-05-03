Отравившего крысиным ядом детское питание мужчину задержали в Австрии

В Австрии задержали 39-летнего местного жителя, который, предположительно, добавлял крысиный яд в банки с детским питанием HiPP. Злоумышленник также требовал выкуп в размере 2 млн евро в криптовалюте у производителя, сообщает Life со ссылкой на BBC.

По данным источника, мужчину задержали в Зальцбурге. По предварительным данным, подозреваемый действовал в одиночку.

Согласно версии следствия, мужчина покупал в супермаркетах 190-граммовые банки детского питания, добавлял в них по 15 мкг крысиного яда, а затем возвращал товар на полки. Всего в обращении находились шесть банок с крысиным ядом, пять из них уже нашли. Последняя, предположительно, находится в Бургенланде.

Сообщается, что отравленные банки обнаружили и изъяли в Чехии, Словакии и австрийской федеральной земле Бургенланд. У всех банок был отличительный признак — белая наклейка с красным кругом на дне.

Пока задержанного обвиняют в умышленном создании общественной опасности и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Если токсикологическая экспертиза подтвердит, что доза яда представляла смертельную опасность для детей, то дело переквалифицируют на покушение на убийство.