Поисковые работы в Олонецком и Пряжинском районах дали результат

С началом сезона поисковая работа кипит и не останавливается даже в праздничные дни. Так, 1 мая в Олонецком и Пряжинском районах были найдены останки защитников Карелии, сообщили в паблике КРОФ «Эстафета поколений»

В Олонецком районе, на местах сражений 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения, участники «Балтийского щита» и «Видлицкого рубежа» обнаружили останки бойца Красной армии, умершего от ран в полевом госпитале дивизии. Останки защитника Родины со всеми воинскими почестями будут захоронены в братской могиле в деревне Сяндеба.

В Пряжинском районе участники поискового отряда «Гарнизон» обнаружили останки бойца Красной армии, при котором не оказалось ни медальона, ни подписанных вещей. Погибший будет захоронен на военно-мемориальном комплексе «Курган Славы» в сентябре этого года.