02 мая 2026, 15:37
Туристический автобус сбил женщину в Карелии
В Кондопожском районе пенсионерка пострадала в ДТП
Фото: «Петрозаводск говорит»
В селе Кончезеро Кондопожского района утром 2 мая туристический автобус сбил женщину. Об этом сообщает издание «Фактор».
По данным источника, под колеса автобуса попала 65-летняя пенсионерка. Женщину госпитализировали с травмами. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
