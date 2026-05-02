Туристический автобус сбил женщину в Карелии

В селе Кончезеро Кондопожского района утром 2 мая туристический автобус сбил женщину. Об этом сообщает издание «Фактор».

По данным источника, под колеса автобуса попала 65-летняя пенсионерка. Женщину госпитализировали с травмами. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

