Наталья Дьячкова одержала победу в мировом турнире

Жительница Петрозаводска Наталья Дьячкова одержала победу в поединке на турнире ONE Championship по тайскому боксу. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.

Нашей землячке противостояла опытный боец из Таиланда Фахсай Ор Ютхачай. Соперница - облдательница кубка королевы. Тем не менее, в равной борьбе Наталья Дьячкова вышла победительницей.

