02 мая 2026, 14:40
Наталья Дьячкова одержала победу в мировом турнире
Жительница Петрозаводска победила соперницу из Таиланда в тяжелой схватке
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk
Жительница Петрозаводска Наталья Дьячкова одержала победу в поединке на турнире ONE Championship по тайскому боксу. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.
Нашей землячке противостояла опытный боец из Таиланда Фахсай Ор Ютхачай. Соперница - облдательница кубка королевы. Тем не менее, в равной борьбе Наталья Дьячкова вышла победительницей.
