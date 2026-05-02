02 мая 2026, 15:13
Звезда КВН погибла под колесами автомобиля
Елена Рыбалко погибла в возрасте 53 лет
Звезда КВН Елена Рыбалко погибла под колесами автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, трагедия произошла в Адлере. Артистка перебегала дорогу в неположенном месте. В этот момент в нее врезался автомобиль «Тойота». От полученных травм женщина умерла на месте. Ей было 53 года.
Елена Рыбалко известна широкому кругу зрителей по участию в команде КВН «Утомленные солнцем».
