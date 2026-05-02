Звезда КВН погибла под колесами автомобиля

Звезда КВН Елена Рыбалко погибла под колесами автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, трагедия произошла в Адлере. Артистка перебегала дорогу в неположенном месте. В этот момент в нее врезался автомобиль «Тойота». От полученных травм женщина умерла на месте. Ей было 53 года.

Елена Рыбалко известна широкому кругу зрителей по участию в команде КВН «Утомленные солнцем».

