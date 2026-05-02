Девочка погибла на пожаре в дачном доме в российском регионе

В Саратовской области при пожаре погибла десятилетняя девочка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, трагедия случилась в дачном доме ночью 2 мая. Горели двухэтажная дача и две машины. Погибла девочка, ее родители - отцу 42 года, матери 43 года - госпитализированы с ожогами.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

