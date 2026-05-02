Женщина загадала желание на падающую звезду и разбогатела

Жительница Татарстана загадала желание на падающую звезду и выиграла два миллиона рублей в лотерею. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, менеджер по имени Гульназ гуляла с кошкой у дома и увидела падающую звезду. Она загадала желание - выиграть в лотерею и поправить таким образом свою сложную жизненную ситуацию. Сразу после этого женщина купила билеты. Вскоре она обнаружила, что выиграла два миллиона рублей.

Победительница призналась, что планирует на выигранные деньги закрыть кредиты и реализовать давнюю мечту - съездить в Китай.

