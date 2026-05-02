Мирный житель погиб при атаке дрона в российском регионе

В Брянской области в результате атаки беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, нападение БПЛА случилось 2 мая в поселке Белая Березка. В результате атаки дрона-камикадзе погиб человек.

Ранее сообщалось о том, что более 200 БПЛА были сбиты минувшей ночью над территорией России.