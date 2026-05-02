Жительница Карелии пыталась заработать и лишилась накоплений

В полицию Сортавалы обратилась 57-летняя местная жительница. Она рассказала о том, что потеряла деньги из-за действий мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам заявительницы, она решила попробовать получить дополнительный доход на купле-продаже криптовалюты. Под руководством девушки по имени Ксения она совершала переводы на сторонние счета, думая, что инвестирует. В реальности все деньги ушли аферистам. Ущерб составил 318 тысяч рублей.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

