Погода испортится в воскресенье в Карелии

Завтра, 3 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+8°С, днем +13,+15°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°С, местами до 0°С, днем +8,+13°С, по югу местами до +17°С.

В Костомукше до +11, облачно.

В Сегеже до +13, облачно, небольшой дождь.

В Сортавале до +14, малооблачно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.