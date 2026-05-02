02 мая 2026, 16:08
Погода испортится в воскресенье в Карелии
Дожди обещают в республике 3 мая
Завтра, 3 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+8°С, днем +13,+15°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°С, местами до 0°С, днем +8,+13°С, по югу местами до +17°С.
В Костомукше до +11, облачно.
В Сегеже до +13, облачно, небольшой дождь.
В Сортавале до +14, малооблачно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.