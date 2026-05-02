02 мая 2026, 17:09
Человека ранили ножом во дворе в Петрозаводске
Стражи порядка задержали участника нападения на человека в карельской столице
Фото: freepik
Сегодня, 2 мая, в 13:00 в полицию поступил сигнал о конфликте между двумя мужчинами около дома №3 на улице Древлянка. Один из мужчин нанес другому удар ножом и скрылся, сообщает полиция Карелии.
На место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы. По горячим следам был задержан 49-летний подозреваемый. У него был изъят нож. Пострадавший - 44-летний мужчина - госпитализирован.
Подозреваемый доставлен в полицию, с ним проводятся слественные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
