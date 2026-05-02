Труп обнаружен в квартире в районе в Карелии

Сегодня, 2 мая, в 10:05 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в одной из квартир города Суоярви не открывает дверь человек. Об этом сообщает паблик ОПС по району.

На место выехал дежурный караул пожарной части №42. Была вскрыта дверь на балконе. За ней нашли мертвого человека.

