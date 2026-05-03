В деревне Ножево Пудожского района произошел пожар

На пульт дежурного днем 2 мая поступил сигнал о том, что в деревне Ножево, в 7 км от Пудожа, горит сухая трава, сообщили в паблике «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району».

К месту пожара направлен дежурный караул пожарной части №50 по охране Пудожа. На месте специалисты установили, что горит сухая трава на площади 370 кв. метров, забор и хозяйственные постройки. Существовала угроза распространения пожара на гаражи и садовые дома. Пожар удалось ликвидировать пожарным стволом и подручными средствами. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Специалисты напомнили, что с 13 апреля на территории района установлен особый противопожарный режим, минимальный штраф — 10 тысяч рублей.

