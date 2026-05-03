03 мая 2026, 08:30
Немного холоднее будет сегодня в Карелии
Похолодание придет в нашу республику 3 мая
Сегодня, 3 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +13,+15°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +8,+13°С, по югу местами до +17°С.
В Костомукше до +11, облачно.
В Сегеже до +13, облачно, небольшой дождь.
В Сортавале до +14, малооблачно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.