Минтруд увеличил число работ и профессий для альтернативной службы

В России почти на 100 позиций расширили перечень профессий и работ для прохождения альтернативной гражданской службы. Теперь список включает 363 профессии, работы и должности, на которые могут быть приняты граждане, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на приказ Минтруда.

Теперь пройти альтернативную службу можно по позициям «невролог», «офтальмолог», «водолаз», «газосварщик», «костюмер», «настройщик пианино и роялей», «токарь», «такелажник», «электрик», «зоолог», «синоптик» и другим.

Расширение списка связано со вступлением в силу с начала 2026 года обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, а также должностей служащих.