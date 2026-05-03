Стали известны возможные причины уменьшения пенсии у россиян

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в беседе с «РИА Новости» назвала факторы, которые могут уменьшить размер будущей пенсии.

Среди них — ошибки в учете трудового стажа и страховых взносов работодателя, неучтенные периоды службы в армии или получения пособия по безработице. Эксперт пояснила, что до 2002 года трудовой стаж формирует стажевый коэффициент.

«При наличии 20 лет стажа у женщин и 25 у мужчин применяется коэффициент 0,55. Любые «выпадающие» периоды автоматически снижают базу расчета. Кроме того, не всегда учитываются периоды службы в армии, получения пособия по безработице или обучения»,

— рассказала Голубева.

Она уточнила, что с 2002 года размер пенсии зависит от полноты и регулярности уплаты работодателем страховых взносов. Любые пропуски, неофициальное трудоустройство или ошибки в данных Социального фонда приводят к снижению выплат.

Отсутствие сведений о заработке за определенные периоды, несоответствие фамилий в документах или переезд в регион с меньшим районным коэффициентом могут привести к потере части пенсии.

Голубева рекомендовала при сомнениях заказать в Социальном фонде справку о назначенной пенсии — через личный кабинет она оформляется за сутки.