03 мая 2026, 15:41
Детская площадка представляет угрозу для юных жителей Петрозаводска
В микрорайоне Древлянка дети рискуют получить травмы на игровом комплексе
Фото: freepik
Житель Петрозаводска сообщил о детской площадке, представляющей опасность для здоровья и жизни юных жителей микрорайона Древлянка. Информация появилась в городском паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
Опасный объект находится у жилого комплекса «Олимп» на Лососинском шоссе, 38-1.
«Уже доставали из дыры застрявшего ребёнка, хорошо, что без травм»,
— говорит автор сообщения.
Переживающий за безопасность и здоровье подрастающего поколения горожанин задается вопросом: будут ли приняты меры для устранения недостатков?