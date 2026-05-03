Синоптики обещали дождь в первый день новой рабочей недели в Карелии

В понедельник, 4 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём — дождь. Ветер ночью западный, северо-западный, слабый; днём — юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью +2...+4 °C, днём +11...+13 °C. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём по южным и центральным районам небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью западный, северо-западный, слабый; днём — юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью -1...+4 °C, местами до -4 °C, днём +10...+15 °C, на юго-западе до +7 °C.

По прогнозу Гидрометцентра России: в Калевале ночью +1 °C, днём +12 °C.

В Кеми ночью +2 °C, днём +11 °C.

В Кондопоге ночью +5 °C, днём +15 °C.

В Медвежьегорске ночью +5 °C, днём +15 °C.

В Олонце ночью +4 °C, днём +16 °C.

В Пудоже ночью +6 °C, днём +16 °C.

В Сегеже ночью +4 °C, днём +13 °C.

В Сортавале ночью +4 °C, днём +10 °C.

В Суоярви ночью +5 °C, днём +15 °C.