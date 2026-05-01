Налоговая вводит новые правила с 1 мая

Текст: Елена Малишевская

С 1 мая 2026 года изменятся правила списания безнадежных долгов, снятия с регистрационного учета, заработают единые тарифы для денежных переводов с участием бизнеса. Собрали в одном материале наиболее важные новшества для жителей России.

Прибавка к пенсии

Бывшие летчики гражданской авиации и работники угольной отрасли порадуются индексации пенсии. Её им пересчитывают несколько раз в год, и в мае тоже. Единой цифры индексации нет - всё зависит от стажа и других трудовых достижений, так что каждый получит свою прибавку.

Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Такая мера социальной поддержки происходит не только в России, но и в странах Балтии - Латвии, Литве и Эстонии.

Фиксированная часть страховой пенсии практически удвоится для тех, кто в апреле отметил свое 80-летие, а также для граждан, получивших I группу инвалидности. Сумма была 9 с половиной тысяч рублей, а станет около 19 тысяч рублей.

Прибавку получат и пенсионеры с иждивенцами. Фиксированная часть страховой пенсии им увеличивается примерно на тридцать процентов за каждого нетрудоспособного члена семьи, но максимум учитываются три человека.

Списание безнадежных долгов

С 1 мая Федеральная налоговая служба изменит порядок работы с налоговыми долгами, которые уже невозможно взыскать. Это не значит, что для должников вводятся какие-то послабления. Это значит, что механизмы для налоговой становятся более простыми.

Если долг длительное время остается непогашенным, он отражается на Едином налоговом счете, но при этом налоговая не может по закону его взыскать - истек срок давности или действуют ограничения Налогового кодекса, он может быть признан безнадежным и списан. Вводится в действие механизм, согласно которому такие суммы официально выводятся из учета.

Теперь процедура распространяется на федеральные налоги, а также на региональные и местные платежи. Однако в этих случаях требуется решение властей субъекта или муниципалитета о признании задолженности безнадежной.

В то же время ФНС продолжает ускорять взыскание тех долгов, которые можно вернуть. С ноября 2025 года служба получила право взыскивать задолженности физических лиц и самозанятых во внесудебном порядке, если долг подтвержден и отражен на Едином налоговом счете. Даже небольшие просрочки теперь могут привести к автоматизированному взысканию.

Постоянную регистрацию можно легко потерять

С 1 мая обновляются правила снятия граждан с регистрационного учета. Формальная регистрация больше не считается основанием для сохранения прописки, если человек фактически не проживает по адресу. В зоне внимания и риска окажутся, в первую очередь, бывшие супруги после развода, взрослые дети, которые живут отдельно, граждане, переехавшие в другое жилье, также будут пристально рассматриваться случаи фиктивной регистрации.

Если человек не появляется по адресу, не участвует в оплате коммунальных услуг и не использует жилье, у собственника появится больше возможностей для его выписки. Раньше требовалось длительно доказывать факт непроживания через суд и собирать большой пакет подтверждений.

Теперь процесс упрощается. В качестве доказательств принимаются акты управляющих компаний или ТСЖ, свидетельства соседей, платежные документы. После решения суда снять человека с учета можно будет через МФЦ или отделение МВД.

Для зарегистрированных граждан изменения несут дополнительные риски. Особенно это касается тех, кто переехал в другой город или за границу, но не оформил новую регистрацию.

Тарифы за переводы

С 1 мая Банк России стандартизируют тарифы Системы быстрых платежей (СБП). Бесплатные переводы сохраняютсядля обычных операций между физическими лицами. Как только в цепочке появляется бизнес — юридическое лицо, ИП или самозанятый — начинает действовать тариф. Комиссия взимается от банков при переводах от физлиц в адрес компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также при обратных переводах — от бизнеса физическим лицам.

Размер комиссии зависит от суммы операции: от 5 копеек до 3 рублей за списание и столько же за зачисление.

В Саудовскую Аравию без визы

С 11 мая вступает в силу соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене виз. Россияне смогут находиться в Саудовской Аравии без визы до 90 дней в течение календарного года (подряд или суммарно). Такое правило не распространяется на работу, учёбу, длительное проживание: для таких поездок виза всё равно нужна.

Поездка для туристов станет проще и дешевле. Виза стоила 395 саудовских риалов, это примерно 8 500 рублей. Важное уточнение - для совершения хаджа или умры в период хаджа россияне по-прежнему должны получить соответствующую визу.

Такие новшества ожидают россиян в мае.