Названы признаки, по которым воры выбирают квартиру для ограбления

Воры зачастую выбирают квартиру для ограбления по определенным признакам. Об этом рассказал и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игорь Кирсанов. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Так, Кирсанов рекомендовал перед длительным отъездом договориться с соседями или друзьями, чтобы те регулярно вынимали содержимое из почтового ящика и снимали рекламные буклеты с входной двери, чтобы создать эффект присутствия людей в квартире.

Помимо этого, страж порядка посоветовал не делиться в соцсетях новостями о грядущем отъезде в отпуск - воры могут увидеть эту информацию. Также не стоит публиковать фотографии из поездки в режиме реального времени. Лучше поделиться кадрами в соцсетях после возвращения домой.

