Беспилотники вновь атаковали Туапсе в ночь на 1 мая

В ночь на 1 мая беспилотники совершили очередную атаку на Туапсе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По данным источника, после нападения произошел пожар в морском терминале. На месте работают специальные и экстренные службы. Возгорание тушат 128 человек и 41 единица техники. Люди не пострадали.

Напомним, масштабные атаки на Туапсе начались 16 апреля. В тот день в городе погибли несовершеннолетняя девочка и взрослая девушка. В дальнейшем произошли нападения на нефтеперерабатывающие заводы, в городе случились сильные пожары, сопровождаемые выбросом нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море. Последние атаки были зафиксированы 28 апреля, после них случился новый пожар на НПЗ, который удалось потушить к утру 30 апреля, сообщал губернатор края Вениамин Кондратьев.