Умерла звезда культового сериала «Альф»

Актриса Энн Шедин скончалась в возрасте 77 лет

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Американская актриса Энн Шедин, известная по роли в сериале «Альф», умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу артистки в одной из соцсетей.

Отмечается, что Шедин мирно скончалась в окружении своих родных и близких. Причина смерти актрисы не называется.

Помимо сериала «Альф» Энн Шедин получила популярность благодаря ролям в проектах «Критическое положение», «Саймон и Саймон» и других.

Ранее сообщалось о том, что мужчина погиб вечером 14 июня в собственной квартире в Карелии.