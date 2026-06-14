Человек погиб в собственной квартире в карельском городе

Огонь вспыхнул вечером 14 июня в одном из домов в Кеми

Фото ОПС по Кемскому округу

В воскресенье, 14 июня, в 21:10 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в жилом доме на улице Дорожной в Кеми. Об этом сообщает паблик ОПС по Кемскому округу.

Прибывшие на место специалисты обнаружили густой дым, который валил с чердака. При этом открытого горения не было. Было установлено, что очаг расположен в одной из квартир. В течение двух часов спасатели ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 49 квадратных метров. В ходе тушения внутри дома был найден труп мужчины. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно.

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