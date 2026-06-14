Ночной пожар в Петербурге унес жизнь человека

Мужчина погиб в огненном происшествии в Северной столице

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге ночью 15 июня вспыхнул пожар в жилом доме, на котором погиб человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

По данным спасателей, огненный инцидент случился в одной из квартир дома на проспекте Большевиков в третьем часу ночи. На место отправились 15 специалистов. В течение получаса пожар был ликвидирован. В одной из комнат было найдено тело погибшего мужчины. Обстоятельства его смерти, а также причина возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что три человека погиб после прилета беспилотников в Туле.