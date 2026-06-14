Житель Карелии увлекся инвестициями и жестко прогорел

Полиция Костомукши устанавливает обстоятельства дистанционного мошенничества

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В полицию Костомукши обратился 52-летний мужчина. Он рассказал о том, что отдал мошенникам более двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он нашел в интернете объявление о возможности дополнительного заработка на инвестициях. Горожанин связался со специалистом, установил несколько приложений и начал переводить деньги. Спустя время он получил первую прибыль, затем вторую, что убедило мужчину в реальности получения дохода.

В итоге горожанин отдал почти миллион рублей своих денег, а затем оформил кредит на 1,5 миллиона рублей. После того, как эти средства ушли на сторонние счета, деньги оказались недоступны. Тогда костомукшанин понял, что его обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства преступления.

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