Полиция Петрозаводска проверит, как водители провели выходные

В понедельник в городе пройдет рейд «Контроль трезвости»

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

О массовых проверках водителей в карельской столице в понедельник, 15 июня, предупредили в Госавтоинспекции.

За пять месяцев текущего года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления более двухсот нетрезвых водителей, 17 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

Инспекторы во время рейдов применяют персональные видеорегистраторы. Аудио- и видеозаписи могут использоваться в суде в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.

О нетрезвых водителях горожане могут сообщить в Госавтоинспекцию Петрозаводска.