В прокуратуре представили суровую арифметику, угрожающую жизни граждан

Лекарства для льготников останутся в дефиците

фото: Антонина Кябелева

В зоне особого внимания прокуратуры Карелии находится вопрос обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами. Ситуация с обеспечением льготников лекарствами нашла отражение в докладе, который недавно поступил из прокуратуры Карелии в ЗС РК.

«… Органами государственной власти республики не приняты меры, направленные на обеспечение достаточного финансирования обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, что нарушает права граждан и создает реальную угрозу их жизни и здоровью», - сказано в документе.

В 2025 году, по информации прокуратуры, объем средств, выделенных на приобретение лекарств для льготников, составил всего 65% потребности (1,6 из 2,5 миллиарда рублей). «Нередко лекарственные препараты и медицинские изделия выдавались гражданам только после прокурорского вмешательства», - говорится в представленной депутатам информации.

В прокуратуре полагают, что и в 2026 году ситуация принципиально не изменится: «… Ситуация с обеспечением населения республики льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями остается неудовлетворительной. На их приобретение Министерству здравоохранения Республики Карелия в 2026 году выделено всего 1,6 миллиарда рублей при потребности 2,6 миллиарда рублей».

Подробности читайте здесь.