«Угроза жизни и здоровью». Дефицит лекарств для льготников нарастает

Прокуратура поставила неуд министерствам, отвечающим за лекарства и землю

Фото: Антонина Кябелева

В Законодательное собрание РК из республиканской прокуратуры поступил подробный доклад, рассказывающий о ситуации с соблюдением прав граждан в Карелии в 2025 году. Он занимает 27 страниц и содержит обширную информацию о самых различных сферах нашей жизни. Заметная часть этого документа касается проблем, связанных со здравоохранением и земельными отношениями.

В прошлом году в прокуратуру поступило более 19 тысяч жалоб. В ходе проведенных по обращениям проверок выявлено 9,5 тысячи нарушений действующего законодательства.

«…В 2025 году выявились факты необеспечения граждан лекарственными препаратами, нарушения прав многодетных семей, неправомерных отказов в назначении социальных пособий, в связи с чем принимались меры реагирования. Анализ удовлетворенных жалоб показал, что, как и в предыдущие годы, остаются неразрешенными проблемы в сфере земельного законодательства»,

- указано в докладе.

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По данным республиканской прокуратуры, 66% удовлетворенных обращений связаны с несвоевременным рассмотрением Министерство имущественных и земельных отношений РК (МИЗО) и карельским Управлением земельными ресурсами заявлений граждан о предоставлении земельных участков.

«Надзорными мероприятиями установлено, что министерством на протяжении длительного времени систематически допускаются нарушения сроков рассмотрения таких заявок»,

- отмечено в документе.

Бывает, что на практике граждане получают в аренду землю, спустя более года после их обращения в соответствующие республиканские органы власти.

О том, с какими «сюрпризами» сталкивают люди при получении земельных участком, наше издание рассказывает с завидной регулярностью. Чего стоит только история врача поликлиники Пряжинской ЦРБ, которой выделили участок под ИЖС, принадлежащий другому человеку.

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В 2024-2025 годах руководством республики было принято решение об увеличении штатной численности карельского Управления земельными ресурсами. Не помогло.

«… Однако проблема систематического нарушения Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия установленных Правительством Российской Федерации сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков остается нерешенной. Одновременно с этим, названным министерством неоднократно принимались незаконные решения как об отказе в предоставлении земельных участков, так и об их предоставлении (к примеру, земельных участков, расположенных в границах лесного фонда, земельных участков сельскохозяйственного назначения без учета ограничения их площади и др.)»,

- сделали вывод в прокуратуре.

Если в 2024 году прокуратура подала в суд 112 исков, связанных с земельными спорами, то в прошлом году их количество увеличилось до 175.

Благодаря действиям прокуратуры, в 2025 году было возвращено в государственную собственность 24 земельных участка, имеющих наложение на береговые полосы.

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Один из самых ярких судебных процессов последних лет, связанных с земельной сферой, касается соснового бора на берегу Онежского озера в Шелтозере. Именно вмешательство прокуратуры позволило шелтозерцам отстоять их любимое место отдыха – живописный берег озера.

«В ходе указанной работы были установлены массовые нарушения Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия, органами местного самоуправления республики требований действующего законодательства при предоставлении земель сельскохозяйственного назначения»,

- отмечено в документе.

Прокуратуре удалось оспорить договоры аренды незаконно предоставленных 114 участков, относящихся к землям сельхозназначения, площадью 1,7 тысячи гектаров и кадастровой стоимостью 40 миллионов рублей. Между тем, отмечает прокурор республики, в судах МИЗО продолжает настаивать на том, что законодательство при предоставлении земель нарушено не было.

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Другая «темная» сторона в сфере земельных отношений касается ситуации, когда граждане получают в собственность земельные участки в связи с тем, что на них построены объекты капитального строительства, которые таковыми не являются. Это те случаи, когда, чтобы не платить высокую арендную плату, на арендованной земле строят сарайчик, оформляют его как объект капстроительства и на этом основании выкупают участок.

Некоторые идут дальше. В петрозаводском суде рассматривается уголовное дело в отношении гражданина, который, во всяком случае по версии гособвинения, ухитрился приобрести два земельных участка в деревне Нижний Бесовец, хотя никаких строений на участках вообще не было.

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В 2025 году прокуратура оспаривала сделки в отношении 15 земельных участков, которые граждане получили в собственность на основании регистрации на них мнимых капитальных объектов.

В зоне особого внимания прокуратуры Карелии находится вопрос обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами. Здесь заметных улучшений прокуратура не обнаружила:

«… Органами государственной власти республики не приняты меры, направленные на обеспечение достаточного финансирования обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, что нарушает права граждан и создает реальную угрозу их жизни и здоровью».

В 2025 году, по информации прокуратуры, объем средств, выделенных на приобретение лекарств для льготников, составил всего 65% потребности (1,6 из 2,5 миллиарда рублей).

«Нередко лекарственные препараты и медицинские изделия выдавались гражданам только после прокурорского вмешательства»,

- сказано в представленной депутатам информации.

В прокуратуре полагают, что и в 2026 году ситуация принципиально не изменится:

«…Ситуация с обеспечением населения республики льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями остается неудовлетворительной. На их приобретение Министерству здравоохранения Республики Карелия в 2026 году выделено всего 1,6 миллиарда рублей при потребности 2,6 миллиарда рублей».

Несложно подсчитать, что денег хватит, чтобы закрыть только 61,5% потребности в бесплатных препаратах. Другими словами, дефицит бесплатных препаратов для льготников только усилится.

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На этом фоне информация о том, что на складах скопились препараты с истекшим сроком годности, которые предназначались для льготников, звучит как приговор системе управления здравоохранением республики.

В докладе отражено и множество других проблем, связанных с ЖКХ, расселением аварийного фонда, снабжением жителей республики качественной питьевой водой, подростковой преступностью, предоставлением жилья детям-сиротам, коррупцией в органах власти.

В Карелии, краю рек и озер, качественную питьевую воду получают только 62% населения республики. Одна из болевых точек – город Кемь. Суд неоднократно, начиная с 2008 года, принимал решения о приведении в порядок водоочистных и канализационных сооружений. Подготовка проектной документации по строительству канализационно-очистных сооружений в Кеми запланирована на 2027-2029 годы. Само возведение этого объекта, который давно превратился для многих кемлян в неосуществимую мечту, запланировано на 2028-2032 годы. Доля республиканского бюджета в этом строительстве составляет 284,8 миллиона рублей. В прокуратуре отмечают, что до сих пор Минстрой РК не нашел четко определенных источников финансирования этого объекта, а план мероприятий по организации водоснабжения и водоотведения в Кеми «содержит лишь общие формулировки в отношении работ, необходимых к выполнению». В документе прямо указано на «риски срыва» строительства водоочистных и канализационных сооружений в Кеми.

По-прежнему остается сложной ситуация с предоставлением квартир детям-сиротам. На 1 января 2026 года, в очередь на получение жилья стоят 771 гражданин. В 2026 году на эти цели выделено 401,4 миллиона рублей, что в 8 раз меньше существующей потребности.

Безусловно, проблем в Карелии много и ситуация во многих сферах напоминает катастрофу. Но далеко не все годами нерешаемые проблемы зависят от денег. Наглядный пример – управление земельными ресурсами, где, откровенно говоря, царит такой административный произвол, что порой к происходящему сложно подобрать литературное выражение. Лекарственное обеспечение для самых незащищенных групп населения и вовсе превратилось в угрозу для жизни и здоровья граждан. Жителям Кеми ничего обнадеживающего тоже сказать пока нельзя. И все это – не кричащие заголовки карельских СМИ, регулярно рассказывающих о проблемах жителей Карелии, а выводы прокуратуры Карелии.