Врачу из Пряжи предоставили землю с неприятным сюрпризом

Текст, фото: Антонина Кябелева

Врач дерматовенеролог поликлиники Пряжинской ЦРБ Диана Апсетарова приехала в Карелию из Москвы в 2022 году по программе «Земский доктор». Решающим моментом для переезда в Карелию стала природная красота нашего края.

«Вместе с семьей с 2018 года я путешествовала по Карелии. Мое сердце поразили эти прекрасные места, озера, леса. Я захотела купить здесь квартиру. Шесть лет я работала в Москве, но меня потянуло поближе к природе. Я занимаюсь ягодами, свой чай делаю, свечи варю»,

— рассказала Диана.

Врач получила финансовую помощь от государства, но вопрос приобретения собственного жилья остался открытым. Сейчас Апсетарова снимает квартиру в Пряже недалеко от поликлиники. Она призналась, что всю жизнь мечтала жить в собственном доме.

Казалось бы, молодая врач была в двух шагах от осуществления своей мечты. Программа «Земский доктор» позволяет получить на безвозмездной основе земельный участок для строительства индивидуального дома.

«Мне сразу сказали, что я смогу получить участок под ИЖС. Для этого мне нужно было обратиться в местную администрацию»,

— вспомнила врач.

Участок Апсетарова получила. Каково же было ее изумление, когда выяснилось, что выделенная ей земля принадлежит другому гражданину.

Поиски подходящего участка Диана начала в начале 2024 года. Она оставила заявление в местной администрации, хотя там ее сразу разочаровали, сказав, что свободной земли в округе нет. Она присмотрела свободный участок рядом с поликлиникой на улице Калинина, 15. Здесь раньше находился дом, который попал в программу расселения аварийного жилья. В декабре 2024 года из администрации Пряжинского городского поселения пришел ответ, что участок на улице Калинина, 15 зарезервирован под строительство 30-квартирного многоэтажного дома в рамках реализации программы по расселению аварийного жилья на 2024-2030 годы. Других свободных участков для молодого доктора не нашлось.

Апсетарова направила запрос в Роскадастр, чтобы подтвердить информацию о том, что участок на Калинина, 15 действительно занят под будущее строительство. В 2025 году пришел ответ, из которого следовало, что в Роскадастре нет информации об изъятии участка на Калинина, 15 под муниципальные или государственные нужды.

Диана Апсетарова, конечно, удивилась, но спорить не стала, продолжив самостоятельные поиски свободного участка.

Недалеко от центра поселка расположено урочище Шаньгимо, которое территориально входит в состав Пряжи. Там нашелся свободный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров с разрешенным видом использования под огородничество. Диана обратилась в Министерство имущественных и земельных отношений РК об изменении вида разрешенного использования земли и получила положительный ответ. В мае 2025 года Апсетарова заключила с Минимуществом договор о предоставлении участка с кадастровым номером 10:21:0010802:52 в безвозмездное пользование на шесть лет для индивидуального жилищного строительства. В местной администрации женщина без проблем получила разрешение на строительство индивидуального дома. Казалось бы, самое трудное позади. Но не тут то было.

Первое недоразумение произошло в апреле 2025 года, когда Диана ездила смотреть участок. Она разговорилась с женщиной, живущей в частном доме рядом с участком, который оформляла врач. Женщина, потерявшая мужа на СВО, рассказала, что в пряжинской администрации этот же участок предложили и ей.

«Я объяснила, что уже оформляю документы на землю. Соседка тоже показала документы из местной администрации, подтверждающие ее слова»,

- вспомнила Апсетарова.

Соседка не стала претендовать на участок, который выделили врачу.

Но главный сюрприз ждал впереди. Диана уже наняла строительную бригаду, договорилась с кадастровым инженером, который должен был установить точные границы участка. Ответ кадастрового инженера стал для нее шоком. Он сообщил, что выделенный ей участок уже принадлежит другому человеку — Леониду Павловичу Циммерману. Как выяснилось, участок был предоставлен на праве собственности Циммерману ориентировочно в 1993 году под номером 16.

Архивные документы подтвердили, что ошибки нет: участок, выделенный врачу в безвозмездное пользование на шесть лет, имеет законного владельца.

«Я провела собственное расследование, нашла собственника. Оказалось, что больше двадцати лет он живет в Германии. В ходе телефонного разговора он мне сообщил, что давно написал отказ от земельного участка в местную администрацию. Но никаких документов не сохранилось. В местной администрации, узнав о «накладке», предложили, чтобы собственник через мессенджер прислал заявление об отказе от земли с тем, чтобы можно было обратиться в суд»,

- рассказала Диана Апсетарова.

Никакой реальной помощи в местной администрации женщина не получила. Фактически ей предложили самостоятельно «разруливать» запутанную земельную историю, возникшую не по ее вине.

К тому времени Диана уже обратилась за помощью к юристу. Выяснилась еще одна деталь. В 2014 году, спустя более 10 лет после отъезда Циммермана, кто-то провел межевые работы и присвоил участку новый кадастровый номер. В местной администрации, рассказала врач, назвать имя того, кто провел межевые работы, отказались, сославшись на то, что человек уже умер, и предложили обратиться в суд.

Апсетарова за разъяснениями обратился в МИЗО. Ей ответили, что участок с кадастровым номером 10:21:0010802:52 был образован администрацией Пряжинского района в 2014 году, а «министерством предоставлен в безвозмездное пользование». Она так и не получила ответа, как могло произойти наложение одного участка на другой, и что ей теперь делать.

Естественно, вкладывать деньги в строительство дома на участке, который на праве собственности принадлежит другому гражданину, Диана не решилась. Женщина направила соответствующие запросы в администрацию Пряжинского района, Роскадастр, МИЗО, чтобы понять, как ей действовать дальше.

«Я не одна такая. Когда кадастровый инженер посмотрел соседний участок, он вспомнил, что восемь лет назад землю выделили многодетной семье. Граждане начали заливать фундамент, успели проложить трубу, но объявился собственник участка и отсудил у них землю через суд»,

- заметила Апсетарова.

По ее словам, она слышала и о других аналогичных историях, когда из-за ошибок при выделении земли люди теряли огромные деньги.

Теоретически у Дианы Апсетаровой есть два пути: либо плюнуть на уже истраченные деньги и искать новый участок, либо через суд добиваться легализации своего права на землю, предоставленную государством. И тот и другой вариант не гарантирует успеха. Учитывая ту неразбериху, которая происходит в Карелии в области земельных отношений, оформив новый участок, можно вновь обнаружить «неучтенного» собственника. А судебные разбирательства, связанные с выделенным участком, могут занять годы, причем без гарантии на успех.

Самое обидное, что страдают от неразберихи с землей обычные граждане. По вине чиновников семьи остаются один на один с проблемами, которых вообще не должно быть при нормальном управлении земельными ресурсами.

Диане Апсетаровой очень нравится ее работа, у нее сложились прекрасные отношения с пациентами, она восхищается карельской природой. Вот только вечно жить на съемной квартире врач вряд ли захочет. Не исключено, что побившись еще несколько лет о бюрократическую стену, она просто уедет из Карелии. Дефицит врачей сегодня испытывают многие регионы, где не понимают, что удержать специалистов можно, прежде всего решив «квартирный вопрос».