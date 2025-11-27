Дома начали сносить в центре Петрозаводска

В Петрозаводске продолжается снос аварийного жилья. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, сегодня работы стартовали в центре города. Начался демонтаж здания по адресу Анохина 45а. Подрядчик не только снесет здание, но и вывезет весь строительный мусор.

Ранее сообщалось о том, что дома демонтировали на Кукковке.