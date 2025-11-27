Новая детская площадка появилась в Петрозаводске на Кукковке

В Добрынинском сквере открыли детскую игровую зону. На праздничном мероприятии присутствовали глава города Инна Колыхматова, председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии Алексей Хейфец, представители Петросовета и местные жители.

Детская площадка для малышей находится в центре Кукковки — между детской поликлиникой № 2 и возводимой взрослой поликлиникой. Площадка оснащена более чем десятью разнообразными игровыми элементами: здесь есть качели, горки и песочницы. Для удобства посетителей всех возрастов предусмотрены скамейки и урны, а также смонтировано наружное освещение.

Сделано большое хорошее дело. Мы видим, что район Кукковка прирастает объектами. Скоро будем праздновать открытие филиала четвёртой поликлиники. Есть задел и на вторую очередь в Добрынинском сквере — скейтплощадку»,

- обратился к жителям с тёплыми словами Алексей Хейфец, депутат Законодательного Собрания Карелии.

Фото: ЗС РК.