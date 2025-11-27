27 ноября 2025, 16:04
Девочке размолотило руку на эскалаторе в российском городе
В Приморье ребенок госпитализирован из торгового центра
Фото: freepik
В Приморском крае ребенок пострадал на эскалаторе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, инцидент случился в торговом центре в городе Фокино. Руку маленькой девочки зажало в эскаватор. Малышку транспортировали в Находку для оказания помощи.
