27 ноября 2025, 16:04
Россия

Девочке размолотило руку на эскалаторе в российском городе

В Приморье ребенок госпитализирован из торгового центра
Скорая помощь
Фото: freepik

В Приморском крае ребенок пострадал на эскалаторе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, инцидент случился в торговом центре в городе Фокино. Руку маленькой девочки зажало в эскаватор. Малышку транспортировали в Находку для оказания помощи.

Ранее сообщалось о том, что жильцам барака в Петрозаводске предложили компенсацию, которой ни на что не хватает.

Обсудить
Метки: 
приморский край
ребенок
госпитализация