В карельском городе появилась сцена с видом на озеро

В городе горняков набережная озера Контокки – основное место отдыха местных жителей. В этом году прошёл очередной этап её благоустройства. О результатах рассказали в республиканском Минстрое.

На городской набережной появились обустроенные тропинки для прогулок, сцена с видом на озеро, терраса для культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Скамейки разделили кустарниками по принципу «зелёных комнат» и расставили так, чтобы можно было смотреть на озеро. Установили навес, где планируется разместить навигационные материалы. Сделаны новые лестницы.

В планах на будущее – установить на береговой линии причал и несколько выходящих на озеро смотровых площадок, украсить пространство малыми архитектурными объектами и провести озеленение.

