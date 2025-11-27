Карельская школа претендует на звание самой читающей в России

Средняя школа № 10 имени А.С. Пушкина из Петрозаводска вышла в число финалистов конкурса «Самая читающая школа России» (0+). Об этом рассказали на сайте регионального правительства.

Финалистами конкурса стали 150 образовательных учреждений страны. Победителей объявят в декабре на I Международном форуме школьных библиотекарей в Москве.

От Карелии на конкурс поступило 10 заявок. Каждый из претендентов провел мероприятия, направленные на развитие учеников и увлечение их чтением литературы на базе школьных библиотек.

