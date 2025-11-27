Премьер-министр Андрей Сергеев: как я согласился работать в Карелии

Андрей Сергеев, назначенный первым заместителем главы Карелии — премьер-министром правительства республики в мае этого года, рассказал, что согласился на должность после звонка Артура Парфенчикова.

Позвонил Артур Олегович. Он так хорошо со мной поговорил, знаете, не про то, что будет «много денег и мало работы». Он говорил с такой любовью к Карелии. Это чувствовалось настолько искренне, что я, что называется, купился. На следующий день перезвонил и сказал: «Да, мне интересно»,

— сказал Сергеев.

По словам премьера, его привлекла возможность работать с людьми и непосредственно видеть результаты своего труда.

