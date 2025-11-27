27 ноября 2025, 14:38
Премьер-министр Андрей Сергеев: как я согласился работать в Карелии
Решение было принято после разговора с Главой республики
Фото: «Республика»/Сергей Юдин
Андрей Сергеев, назначенный первым заместителем главы Карелии — премьер-министром правительства республики в мае этого года, рассказал, что согласился на должность после звонка Артура Парфенчикова.
Позвонил Артур Олегович. Он так хорошо со мной поговорил, знаете, не про то, что будет «много денег и мало работы». Он говорил с такой любовью к Карелии. Это чувствовалось настолько искренне, что я, что называется, купился. На следующий день перезвонил и сказал: «Да, мне интересно»,
— сказал Сергеев.
По словам премьера, его привлекла возможность работать с людьми и непосредственно видеть результаты своего труда.
Первое большое интервью нового премьер-министра смотрите и читайте в новом спецпроекте «Первые лица Карелии» на «Республике».