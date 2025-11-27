27 ноября 2025, 14:25
Общество

Сахар подешевел, а овощи подорожали в Карелии

В Росстате рассказали, на что в Карелии изменились цены
помидор
Фото: freepik

В региональном отделении национального банка со ссылкой на Росстат рассказали, на что в нашей республике изменились цены в октябре.

В прошлом месяце в Карелии подешевел сахар, а помидоры, огурцы и перец подорожали. Цены также упали на смартфоны, инструменты, компьютеры и электронику. Это связано с тем, что жители Карелии стали их меньше покупать, в том числе и в кредит.

Пошла вниз стоимость зарубежного отдыха, а вверх на меховые изделия.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о том, на что больше всего тратят деньги жители Карелии.

