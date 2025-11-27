Сахар подешевел, а овощи подорожали в Карелии

В региональном отделении национального банка со ссылкой на Росстат рассказали, на что в нашей республике изменились цены в октябре.

В прошлом месяце в Карелии подешевел сахар, а помидоры, огурцы и перец подорожали. Цены также упали на смартфоны, инструменты, компьютеры и электронику. Это связано с тем, что жители Карелии стали их меньше покупать, в том числе и в кредит.

Пошла вниз стоимость зарубежного отдыха, а вверх — на меховые изделия.

