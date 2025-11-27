27 ноября 2025, 14:25
Сахар подешевел, а овощи подорожали в Карелии
В Росстате рассказали, на что в Карелии изменились цены
Фото: freepik
В региональном отделении национального банка со ссылкой на Росстат рассказали, на что в нашей республике изменились цены в октябре.
В прошлом месяце в Карелии подешевел сахар, а помидоры, огурцы и перец подорожали. Цены также упали на смартфоны, инструменты, компьютеры и электронику. Это связано с тем, что жители Карелии стали их меньше покупать, в том числе и в кредит.
Пошла вниз стоимость зарубежного отдыха, а вверх — на меховые изделия.
