Текст: Максим Мазуровский, фото создано с помощью ИИ

У Карелии появился образ будущего. Экспертно-дискуссионный клуб разработал его на основании проведённых мероприятий с федеральными экспертами и многочисленных обсуждений с участием высших должностных лиц республики. В основу образа положены культурный код Карелии, её история, военная угроза со стороны западных соседей, а также интеллектуальный и экономический потенциал.

Сергей Переслегин на семинаре «Культурный код и образ будущего Карелии» в январе этого года назвал республику потенциальным «интеллектуальным убежищем», отметив при этом многовековую военную историю нашего региона.

Сергей Безруков на семинаре «Приграничная безопасность Карелии» обосновал изменения в глобальной геополитической обстановке и агрессивные устремления наших бывших западных партнёров. На последующих встречах экспертно-дискуссионного клуба Карелии обсуждались возможные стратегии развития республики.

Жаркие споры и дискуссии продолжались несколько месяцев. В итоге была разработана концепция образа будущего Карелии как форпоста Русского Севера, состоящего из пяти рубежей. Публикуем краткий, сжатый всего до двух страниц, итоговый отчёт о работе экспертов. Исходный документ содержит более 20 страниц.

Краткое описание образа будущего Карелии как форпоста Русского Севера здесь (скачать).

Глава Карелии Артур Парфенчиков:

«Это многовековая традиция – наши границы охраняют и пограничники, и народ. На нас лежит огромная ответственность перед всей страной».

Премьер-министр Карелии Андрей Сергеев:

«В очередной раз убеждаюсь, что Карелия – край умных людей, способных выдавать концептуальные идеи, определяющие образы будущего республики».

Организатор экспертно-дискуссионного клуба Карелии, общественный деятель, кандидат экономических наук Максим Мазуровский:

«Благодарю всех экспертов, участвовавших в разработке образа будущего Карелии, за энтузиазм и уделённое время. Это не научный труд, а декларация тех, кому небезразлично будущее Карелии и России. Рад, что итоги нашей работы уже обсуждаются на федеральном, региональном и муниципальном уровнях».

Профессор Северо-Западного Института управления РАНХиГС, доктор экономических наук Юрий Савельев:

«Образ будущего региона является основой для определения долгосрочной стратегии и несёт в себе мотивационный посыл для жителей Карелии, предпринимателей и инвесторов. Предложенный образ будущего сильно меняет акценты экономической политики, смещая их с эксплуатации доступных природных ресурсов на модель комплексного наращивания экономического потенциала, ставя Карелию в фокус федеральных приоритетов».

Торговый представитель России в Финляндии 2003-2017 гг., доктор экономических наук, научный руководитель Института североевропейских и арктических исследований ПетрГУ Валерий Шлямин:

«После вступления Финляндии в НАТО резко выросли угрозы для территориальной целостности и национальной безопасности России».

Директор музея-заповедника Кижи Елена Богданова:

«Важно, что Карелия сохранила традиционный уклад жизни. Карелы – трудолюбивый народ. Много наших сейчас живёт по ту сторону границы, связь с ними нельзя потерять и через народную дипломатию, культуру надо взаимодействовать с ними и строить образ будущего. В этом наша привлекательность и сила».

Председатель Объединения профсоюзов Карелии Илья Косенков:

«Необходимо, чтобы Карелия была видна на карте России, благодаря особому образу региона. Это важно для самоосмысления и инвестиционной привлекательности».

Первый заместитель главы Карелии 2012-2013 гг., общественный деятель, кандидат экономических наук Александр Чаженгин:

«Считаю, что разработанные экспертами идеи должны быть востребованы при разработке программ развития республики в ближайшие годы. Они актуальны, остро необходимы и реализуемы».

К сожалению, не все смогли принять участие в данной, почти годовой, интеллектуальной работе. Поэтому экспертный клуб приглашает всех к обсуждению предложенного образа будущего Карелии и будет благодарен за конструктивные отзывы.