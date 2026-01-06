Как православные традиции повлияли на культуру Карелии

Текст, фото: Хельга Белянцева

В конце 2025 года в Карельском научном центре РАН прошел итоговый семинар, посвященный подготовке к изданию сборника «Православие в Карелии. Историко-культурные очерки. К 800-летию крещения карелов». В написании книги участвуют более 30 авторов, работа ведется уже около трех лет. Составитель и ответственный редактор издания — ведущий научный сотрудник ИЯЛИ КарНЦ РАН доктор филологических наук Александр Пигин.

Семинар, прошедший в ноябре, стал заключительной встречей в рамках подготовки рукописи. На нем выступили несколько авторов, которые познакомили слушателей с содержанием своих разделов и рассказали о влиянии православия на карельскую культуру: народное творчество, архитектуру, изобразительное искусство и в целом на мировоззрение людей, живших в разные века в нашем крае.

Деревянные церкви и часовни Карелии

Архитектор Ирина Гришина рассказала о деревянных церквях и часовнях Карелии XIV – XVIII веков. Этой теме посвящен раздел сборника, над которым работает автор.

Деревянное зодчество Карелии издавна изучалось, и практически все наши памятники – церкви и часовни – изучены очень хорошо, говорит Ирина Гришина. Нижняя и верхняя границы периода (XIV – XVIII вв.) определены по датировкам существующих или достоверно известных памятников. Древнейший из известных в Карелии памятников деревянного зодчества – церковь воскрешения Лазаря из Муромского монастыря датируется в широких пределах, XIV – XVI веками. Авторы последних публикаций склоняются к XIV веку. Церковь Александра Свирского 1769-1770 гг. в Заонежье – одна из последних традиционных церквей, построенных в Карелии.

Что касается верхней границы, конечно, в XIX веке тоже строились деревянные храмы, но они либо образовывались из часовен с помощью пристройки алтаря, и в этом случае воспроизводились традиционные приемы предшествующего века, либо в этих объектах смешивались стили разных периодов. В целом, XIX век в деревянном церковном строительстве прошел под знаком государственных регламентаций и использования профессиональных архитектурных проектов. Но в часовенной архитектуре традиции XVIII века продержались в течение всего XIX столетия и за редким исключением сохранились вплоть до полного угасания строительства часовен в XX веке.

Часовня Василия Великого, конец XVIII - начало XIX века, д. Нинисельга

Как церкви, так и часовни предназначались для общественного богослужения, однако в часовнях богослужение осуществлялось в упрощенном виде – без Литургии, поскольку в этих культовых постройках нет алтаря. Правда, в редких случаях появлялись часовни с алтарными прирубами или их имитацией, отмечает Ирина Гришина.

Часовня Смоленской иконы Божией Матери, вт. пол. XVIII века, д. Кинерма

В первой части раздела прослеживается развитие деревянных церквей в рамках тенденций, общих для всего Русского Севера – от двухчастных клетских строений до высотных многоглавых сооружений.

Во второй части раздела представлено историческое развитие часовен Карелии. Деревянных часовен больше, чем церквей, хотя они и менее известны. И несмотря на то, что часовни в Карелии достигли большого разнообразия, они, в отличие от деревянных церквей, оставались в рамках клетского типа. Особое внимание уделено старейшим часовням. Показано влияние церквей на архитектуру часовен, что сказалось, например, в устройстве потолка-«неба» или строительстве часовен с колокольней. Существовали особенности в устройстве церквей и часовен у русского населения, северных карелов, карелов-людиков и карелов-ливвиков.

Часовня Георгия Победоносца XVII в., с. Вешкелица

Карельские легендарные руны

Фольклорист Мария Кундозерова познакомила слушателей с уникальным направлением устного народного творчества карелов – легендарными рунами.

Эти руны относятся к средневековому периоду и имеют христианскую основу. Основные сюжеты легендарных рун: «Непорочное зачатие, или Песнь о ягодке», «Поиски бани», «Поиски младенца», «Воскресение», «Закованный в цепи кузнец». Они исполнялись и по отдельности, и в виде цикла, своеобразного мини-эпоса, получившего название «Песнь о Создателе». Руны из этого цикла были впервые записаны финляндскими учеными от карельских исполнителей еще в 1820-е годы. В финляндской науке этот цикл именуется также «Калевальской миссиадой». Христианская эпика была использована Элиасом Леннротом в 50-й (заключительной) руне «Калевалы». В широко известном своде «Древние руны финского народа», изданном в Финляндии, опубликованы 134 карельские руны.

В отечественной фольклористике тема легендарных рун освещена довольно слабо, отметила Мария Кундозерова. Основное внимание уделяется лишь «Песни о Создателе», записанной от Архиппы Пертунена в 30-е годы позапрошлого столетия. Тем не менее, записи рун христианской тематики производились и в советский период карельскими собирателями. В научном архиве КарНЦ РАН хранится 18 вариантов руны «Закованный в цепи кузнец» и 24 варианта «В поисках младенца». Записи были сделаны с 1927 по 1984 годы. В фонограммархиве ИЯЛИ обнаружено 19 вариантов рун христианской тематики. Некоторые из них были опубликованы в переводе на русский язык.

Главным персонажем цикла легендарных рун является Дева Мария (с разными вариантами этого имени, а иногда и без имени). Как отмечают исследователи, почитание Богородицы было велико в православной народной среде российской Карелии. Тексты рун образно описывают непорочное зачатие, порицание и преследование девушки людьми, рождение младенца в холодной конюшне, его исчезновение и поиски, а также всевозможные чудеса, главным из которых является воскресение умершего сына Марии.

Образы православия в творчестве художников Карелии

Филолог, литературовед Елена Сойни рассказала о том, как православные традиции Карелии влияли на изобразительное искусство, в том числе и во времена, когда атеизм был государственной идеологией.

В русской живописи образы православных храмов Карелии появились еще в середине XIX века, когда Валаам стал натурным классом для академии художеств, и поездки в Валаамский монастырь стали обязательными для художников, говорит Елена Сойни. Поэтому в картинах Ивана Шишкина, Федора Васильева, Павла Джогина северная природа сочетается с деталями монастырского быта. Учитель Шишкина Аполлон Мокрицкий призывал своих учеников: «Привет вам, пустынники Валаама! Я ничего не могу сказать вам кроме обыкновенной фразы: трудитесь и молитесь…».

Валаам, вид на Спасо-Преображенский собор

Художники Карелии, словно прислушавшись к этому призыву, продолжили изображать Валаам и в XX веке. Святой остров мы видим на картинах Валентина Чекмасова, Бориса Кукшиева, Александра Харитонова и других живописцев прошлого и нынешнего столетий.

Многие картины создавались в то время, когда валаамские храмы еще стояли со следами разрушений, не были отреставрированы. Но тем не менее действовали на человека невероятно сильно. Верно сказал писатель Александр Проханов: «Разрушенные церкви и монастыри, разоренные погосты воспитывали. Это была школа под открытым русским небом, в которой безмолвные голоса учили закону Божьему».

Наибольшие художественные открытия ждали художников, когда они обращались к деревянному зодчеству, считает Елена Сойни. Деревянный храм в Карелии стал настолько неотъемлемым элементом пейзажа, что никакая антирелигиозная пропаганда не могла разрушить эту глубинную связь в сознании человека: село – значит, деревянный храм. В произведениях карельских художников, по словам искусствоведа Ульяны Смеловой, появился особый подход – стремление выявить взаимодействие традиционной деревянной архитектуры с ландшафтом. Действительно, карельский художественный пейзаж невозможно представить без изображения часовен и церквей.

Конечно, многие художники обращались в своих произведениях к шедеврам деревянного зодчества на острове Кижи. Мы видим изображение Кижского погоста на картинах Бориса Поморцева, Валентины Авдышевой и Алексея Авдышева, Екатерины Пеховой, Альберта Четверикова, Александра Трифонова и других советских и современных карельских мастеров. К теме деревянного зодчества обращались в своем творчестве Константин Буторов, Борис Акбулатов, Евгений Судаков и множество других художников нашего края.

Мотивы православия можно увидеть в картинах Сергея и Валентины Чинёновых, Тамары Юфа, Рейно Юссикайнена.

Удивительное воздействие старинных храмов на душу человека описал карельский художник Борис Поморцев: «Я – крещеный, и каждый раз, когда я подплывал к острову [Кижи] рано утром, я испытывал сильнейшее молитвенное чувство. Тогда не проводились службы, но все, и даже дети, осознавали значение храма. Храм украшает нашу землю, действует на человека, и это действие сохраняется веками. Хочется быть поближе, поближе…».

Часовня Рождества Богородицы XVIII в., д. Маньга

***

В 2027 году мы будем отмечать 800-летие крещения карелов. Сборник планируется выпустить к этой дате. В настоящее время ведется допечатная подготовка. Кроме карельских ученых, над созданием сборника трудятся специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. Вероятное время издания книги – конец 2026 - начало 2027 года.

Проект осуществляется совместно с издательством «Периодика» при поддержке Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия.