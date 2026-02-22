Бесплатную школу с обучением на русском языке хотят открыть в Суоми

В финском городе Турку собираются открыть частную школу с обучением на русском языке. В течение пяти лет могут открыть классы на испанском, китайском и арабском языках, об этом сообщает финское издание.

Два года назад в Турку были закрыты финско-русские языковые классы. По информации «Фонтанки», ассоциация поддержки финско-русских классов тогда обжаловала решение местных властей в административном суде, но жалобы были отклонены.

Инициативу открыть новую школу поддержали многие семьи. Если школа получит лицензию от Госсовета, то ее могут открыть осенью 2027 года. В школе будут учиться около двадцати учеников 1-3-х классов и работать два учителя. Использоваться метод CLIL, при котором одновременно изучается учебный материал и язык.

Для управления учреждением будет создан фонд, который будет финансировать деятельность на начальном этапе. Учиться в школе смогут бесплатно.