Питание по блату и «элитный» откат: как в Карелии берут взятки

Текст, фото: Антонина Кябелева

19 февраля в Петрозаводском городском суде началось судебное следствие по одному из самых резонансных уголовных дел, возбужденных в последние годы. Речь идет о бывшем заместителе Главы Республики Карелия, экс-мэре Петрозаводска Владимире Любарском, которому инкриминируют два преступления, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Общая сумма взяток составляет более 33 миллионов рублей.

Процесс ведет один из самых опытный судей Петрозаводска Александр Мерков.

Прокурор Сергей Скворцов зачитал обвинительное заключение, раскрывающее подробности организации преступных схем с участием высокопоставленных чиновников, экс-депутата ЗС РК Виталия Красулина, руководства санатория «Марциальные воды». Некоторые эпизоды обвинительного заключения можно смело назвать шокирующими.

Первое преступление, в рамках которого, по версии гособвинения, Любарский получил с 2017 по 2022 год чуть более 30 миллионов рублей, связано со скандально известной компанией «Диетгрупп», занимающейся организацией питания пациентов республиканской больницы и других лечебных учреждений Карелии. Учредитель ООО «Диетгрупп» Станислав Мишичев обратился за помощью к депутату Красулину, который был в дружеских отношениях с Любарским, в то время занимавшим пост заместителя Главы РК. Мишичев надеялся на поддержку со стороны Любарского для получения необоснованных преференций и решении проблем, которые могли возникнуть во взаимоотношениях с лечебными учреждениями, в том числе при приемке работ по организации питания пациентов.

Любарский согласился «помочь» за 3% ежемесячного оборота ООО «Диетгрупп», но не менее 200 тысяч рублей в месяц.

Посредником при передаче взяток стал Виталий Красулин. Мишичев поставил условие, что передавать деньги он будет по мере их обналичивания и накопления. Участники этой операции, образно говоря, ударили по рукам, и Красулин на регулярной основе стал передавать деньги подсудимому. Так возникла, как выразился Сергей Скворцов, «тщательно законспирированная преступная схема» по передаче денег.

Владимир Любарский сообщил через Красулина учредителю «Диетгрупп», что тот при решении вопросов о заключении новых контрактов может напрямую обращаться от его имени к заместителю премьер-министра карельского правительства по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорю Корсакову, «который при необходимости тоже окажет им необходимое содействие». ООО «Диетгрупп» удалось заключить контракты со многим республиканскими учреждениями здравоохранения. При этом практически во всех конкурсах компания была единственным участником.

Но в 2019 году стали появляться другие фирмы, которые тоже участвовали в конкурсах, создавая нежелательную конкуренцию ООО «Диетгрупп». Владимир Любарский провел совещание с участием Корсакова, представителей Минздрава РК, главных врачей и Мишичева. Станислав Мишичев предложил включить в конкурсную документацию дополнительные критерии для отбора, подтверждающие опыт компании в деле организации питания, а также указывать наличие неисполненных контрактов. Это должно было стать барьером, препятствующим конкурентам ООО «Диетгрупп» выигрывать в конкурсах. Корсаков поддержал эту инициативу, а главные врачи получили циркуляр с предложением применять это на практике.

ООО «Диетгрупп» попыталось «зайти» и в петрозаводскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП), которое занимало второе место в республике по количеству койко-мест, и где был собственный пищеблок. Главный врач БСПМ Алексей Хейфец, видимо, прекрасно понимая невеселую перспективу, отказался от проведения конкурса.

«Мишичев обратился к Красулину с просьбой склонить Хейфеца к принятию решения о переходе ГУЗ РК БСМП на оказание услуг по организации питания пациентов не силами лечебного учреждение, а через систему аутсорсинга путем заключения соответствующего государственного контракта с ООО «Диетгрупп»,

- отметил Скворцов.

О том, как «склоняли» Хейфеца, не известно, но он принял сомнительное предложение. Но тут испортились отношения между Красулиным и Мишичевым. Красулин попросил Хейфеца отложить проведение конкурса, что тот, как я думаю, не без удовольствия и сделал. Позднее Хейфеца вновь попытались «убедить» провести конкурс. Он отказался. К решению проблемы с несговорчивым главным врачом подключили Любарского. Тот вызвал Алексея Хейфеца и поручил ему вместе с Красулиным «проработать» вопрос о заключении контракта с ООО «Диетгрупп». Хейфец вновь согласился, но попытался потянуть время. Видимо, после непростых раздумий Алексей Хейфец все же предпочел уволиться.

Тем временем обороты «Диетгрупп» увеличивались, и Мишичев предложил установить фиксированную сумму взятки. Сговорились на 600 тысячах рублей в месяц.

«Прокол» произошел в 2020 году во время проведения конкурса на организацию питания пациентов республиканской больницы. Аукцион на сумму чуть более 85 миллионов рублей неожиданно выиграла ООО «Формула вкуса» из Краснодарского края. Представители краснодарской компании приехали в Петрозаводск для заключения контракта. Но не тут-то было. Представителям фирмы-победителя популярно объяснили, что ООО «Диетгрупп» заберет все оборудование из пищеблока больницы, и они не смогут вовремя приступить к исполнению контракта. В Минздраве Карелии с ними встретился Игорь Корсаков и «порекомендовал» не заключать контракт. Представители «Формулы вкуса» вняли советам высокопоставленного чиновника и отказались от заключения контракта. После этого был проведен повторный конкурс, в результате которого победило ООО «Диетгрупп» с суммой контракта уже в 116 миллионов рублей.

Заняв должность мэра Петрозаводска, Любарский попытался распространить опыт ООО «Диетгрупп» на школы города. В мэрии прошло совещание, на котором было предложено включить в конкурсные документы дополнительные критерии оценки победителя, выгодные «Диетгупп». Но эта идея не получила поддержки у подчиненных Любарского.

Кстати, в 2023 году в петрозаводской школе № 55 разгорелся скандал из-за качества питания, которое предложило детям ООО «Диетгрупп», выигравшее аукцион.

Второе преступление, вменяемое Любарскому, связано с санаторием «Марциальные воды». В 2020 году санаторию решено было выделить субсидию в размере 45 миллионов рублей на проектно-изыскательские работы, связанные с созданием эко-корпуса на озере Верхняя Ламба и нового современного корпуса на 100 мест. Любарский, по версии следствия, задумал получил взятку от подрядчика. Для этого он обратился к своему знакомому Свидскому, чтобы тот подобрал подрядчика, готового «поделиться». В эту операции помимо Свидского оказались вовлечены директор санатория Анна Богомазова, ее заместитель Зоряна Левина и главный инженер Никита Погодин. Сговорчивым подрядчиком оказался руководитель ООО «ДС» Дионис Илиади. Размер взятки определили на уровне 15% суммы контракта.

По данным информационной базы Seldon, в феврале 2026 года ООО «ДС» было включено в реестр недобросовестных поставщиков.

Богомазова, настаивает прокурор, используя свои служебные полномочия, дала указания при оценке предложений на проведение работ присвоить ООО «ДС» более высокий рейтинг. Конкуренты пожаловались в УФАС с жалобой. Антимонопольная служба выявила нарушения. После этого Анна Богомазова обратилась в Минздрав РК и Минимущество РК с просьбой разрешить провести закупку у единственного поставщика, то есть в обход процедуры торгов. Ей разрешили. Единственным поставщиком закономерно оказалось ООО «ДС».

С компанией было заключено несколько контрактов. За это Илиади должен был передать взятку в 3,1 миллиона рублей. Кому конкретно предназначалась взятка, судя по обвинительному заключению, знал только Свидский. Остальные участники этой сделки слышали только, что деньги передадут кому-то из высокопоставленных чиновников. Для того чтобы быстрее рассчитаться за «услуги», Илиади попросил перечислить ему аванс, что не было предусмотрено первоначальным договором. Аванс в сумме более 6 миллионов рублей компания получила. Взятку несколькими траншами передавали через Погодина, Левину и Свидского. Как отметил Скворцов, Свидский в общей сложности получил 3,1 миллиона рублей, из которых 2 миллиона рублей он оставил себе, а 1,1 миллиона рублей передал Любарскому. Подсудимому вменяется взятка в общей сумме 3,1 миллиона рублей.

Владимир Любарский вины не признает. Он сказал, что у него нет желания давать в суде показания. Следующее заседание суда запланировано на 26 февраля, когда должен начаться допрос свидетелей стороны обвинения.

Лично меня в этой уголовной истории поразила та удивительная слаженность в действиях, которую продемонстрировали карельские чиновники. Пожалуй, только Алексей Хейфец пытался сопротивляться. Правда, подобное несогласие с начальством обычно приводит к увольнению, в лучшем случае - "по собственному желанию"…