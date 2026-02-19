Депутаты Заксобрания Карелии добиваются финансирования ремонта музеев

Обратить внимание на школьные музеи, включить отдельное направление по ремонту и оснащению школьных музеев в программу мероприятий модернизаций школьных систем образования. С инициативой обратиться к министру просвещения России Сергею Кравцову выступили депутаты Анна Лопаткина, Элиссан Шандалович, Татьяна Тишкова, Галина Гореликова, Наталия Лисина (фракция «Единой России») и Лидия Суворова (фракция партии Пенсионеров России). 19 февраля, на заседании парламента депутаты поддержали инициативу.

Одна из авторов обращения, член Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Анна Лопаткина сообщила, что на базе образовательных организаций республики действует 153 музея, из них 145 – в школах. При этом их число увеличивается.

Не раз значимость школьных музеев в образовательном и воспитательном процессе в своих выступлениях отмечал Президент России Владимир Путин. Это очень важно для гражданско-патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Школьные музеи – это также зачастую первый шаг в научно-исследовательскую деятельность,

– отметила депутат.

Материально-техническое оснащение многих школьных музеев нуждается в обновлении. При этом ремонт помещений, покупка нового выставочного оборудования и современной техники остаются за рамками федеральной субсидии на капремонт школ.



По мнению авторов обращения, выходом может стать внесение изменений в Правила предоставления и распределения федеральных субсидий регионам на софинансирование мероприятий по модернизации школьных систем образования. Карельский парламент поддержал инициативу по включению отдельного направления по ремонту и оснащению школьных музеев в программу мероприятий модернизаций школьных систем образования.



Обращение будет направлено министру просвещения России Сергею Кравцову.