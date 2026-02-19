Жилой дом горел сегодня днем в Бесовце

Огонь охватил жилой двухэтажный дом на улице Верхняя в Бесовце. Спасателей вызвали в четверг в 13:16.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

«На пожаре работает 4 звена ГДЗС, подано 3 ствола «РСК-50». Установка мотопомпы на естественный водоем (река Шуя), организован подвоз воды к месту пожара»,

- сообщили в госкомитете по безопасности.





В результате возгорания никто не пострадал.