19 февраля 2026, 17:33
Происшествия

Жилой дом горел сегодня днем в Бесовце

Пожару в Прионежском районе присвоили повышенный уровень сложности
тушение пожара
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности

Огонь охватил жилой двухэтажный дом на улице Верхняя в Бесовце. Спасателей вызвали в четверг в 13:16.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

«На пожаре работает 4 звена ГДЗС, подано 3 ствола «РСК-50». Установка мотопомпы на естественный водоем (река Шуя), организован подвоз воды к месту пожара»,

- сообщили в госкомитете по безопасности.

тушение пожара в доме

В результате возгорания никто не пострадал.

