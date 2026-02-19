Конфликт соседей закончился приговором для одного из них в Карелии

41-летнего жителя поселка Матросы Пряжинского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Установлено, что в мае 2023 года осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попросил соседа сделать музыку тише, но его слова проигнорировали. На этой почве между мужчинами произошел конфликт.

Будущий потерпевший взял ружье, чтобы напугать соседей, а когда к нему подошли знакомые подсудимого, произвел выстрел в воздух. Оружие у мужчины отобрали, но конфликт продолжился – в наступление пошел подсудимый. Он умышленно ударил руками и ногами по лицу и телу потерпевшего, причинив ему легкий и тяжкий вред здоровью.

Отмечается, что подсудимый свою вину признал частично. Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы, условно с испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.