Женщина в Карелии отсудила 300 тысяч рублей за травму ноги

Жительница Кондопоги судилась с управляющей компанией и индивидуальным предпринимателем и выиграла дело, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Поводом для разбирательства стало то, что зимой 2025 года женщина поскользнулась и упала на лестнице, расположенной между жилыми домами, и травмировала ногу. Впоследствии пострадавшей потребовалось длительное лечение.

Сообщается, что управляющая компания «Кондопожским ММП ЖКХ» заключила договор на уборку придомовой территории указанных домов с индивидуальным предпринимателем. Установлено, что в тот злополучный день наледь на лестнице не была очищена.

В результате суд взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и размер утраченного женщиной заработка.

В удовлетворении исковых требований к индивидуальному предпринимателю суд отказал, указав, что «договорные отношения с Кондопожским ММП ЖКХ не влияют и не изменяют объем ответственности управляющей компании перед истцом». Решение суда вступило в силу.