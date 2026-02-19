19 февраля 2026, 16:48
«Волгу» начнут выпускать на бывшем заводе «Фольксваген»
Первые поставки автомобилей Volga в дилерские центры планируются в этом году
фото freepik
На заводе, где ранее выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген», в Нижнем Новгороде собираются производить Volga. Выпуском машин займется акционерное общество «Нижегородские легковые автомобили», передает РИА Новости.
Запустить производство машин под легендарным отечественным брендом планируют во втором квартале этого года. В модельный ряд войдут седан и два кроссовера. А первые поставки в дилерские центры планируют в третьем квартале.
О возрождении «Волги» Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) говорили еще в 2025 году.