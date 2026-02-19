«Волгу» начнут выпускать на бывшем заводе «Фольксваген»

На заводе, где ранее выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген», в Нижнем Новгороде собираются производить Volga. Выпуском машин займется акционерное общество «Нижегородские легковые автомобили», передает РИА Новости.

Запустить производство машин под легендарным отечественным брендом планируют во втором квартале этого года. В модельный ряд войдут седан и два кроссовера. А первые поставки в дилерские центры планируют в третьем квартале.

О возрождении «Волги» Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) говорили еще в 2025 году.